به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در مراسم افتتاح این مدرسه، زیربنای این مدارس را در مجموع ۱۹ هزار و ۵۰۰ مترمربع عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد، با ساخت و افتتاح مدارس جدید، بخشی از مشکلات کمبود فضای آموزشی در استان، به‌ویژه در شهرستان بویراحمد، برطرف شود و دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی مناسب‌تری به تحصیل بپردازند.

رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: با بهره‌برداری از این تعداد فضای آموزشی، سرانه فضای آموزشی در استان از ۸.۴۲ به ۸.۶۹ مترمربع افزایش یافته است.

اردشیری، مسئول طرح‌های عمرانی بنیاد علوی در استان نیز با اشاره به اقدامات این بنیاد گفت: به منظور حذف مدارس سنگی و ایمن‌سازی مدارس در کهگیلویه و بویراحمد، ۳۲ طرح در قالب ۱۴۶ کلاس درس در دست احداث است که بیش از ۱۰۰ کلاس درس تحویل شده و مابقی نیز تا هفته اول آبان‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد.