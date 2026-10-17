مشاور عالی رهبر انقلاب در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: بازگشت به جنگ یمن چیزی جز برادرکشی و حراج جان و مال عربستان سعودی نیست، سلاح‌ها باید دقیقا به سمت دشمن اول جهان اسلام رژیم صهیونی نشانه رود نه این مردم مومن و مقاوم.

سلاح ها باید به سمت دشمن اول جهان اسلام نشانه رود

سلاح ها باید به سمت دشمن اول جهان اسلام نشانه رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،محمد مخبر مشاور عالی رهبر انقلاب در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: بازگشت به جنگ یمن چیزی جز برادرکشی و حراج جان و مال عربستان سعودی نیست.

سلاح‌ها باید دقیقا به سمت دشمن اول جهان اسلام رژیم صهیونی نشانه رود نه این مردم مومن و مقاوم

ریاض با این خطا در زمین ترامپ بازی می‌کند تاریخ گواه است آمریکا متحدانش را هم قربانی می‌کند سعودی‌ها فراموش نکنند.