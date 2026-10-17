رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سرشماری به روش ثبتی مبنا هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، هم صحت اطلاعات را افزایش می‌دهد و هم امکان دسترسی و مراجعه مستمر به داده‌ها را فراهم می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده تجمیع و تحلیل می‌شوند و تصویری جامع از وضعیت کشور در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهند.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت و گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، گفت: ده موضوع مهم با محوریت تحولات فناورانه در دستور کار قرار دارد که هم نشست‌های علمی آنها برگزار می‌شود و هم نمایشگاه مربوط به این تحولات برپا خواهد شد. این اقدامات حاصل برنامه‌ریزی‌ها و تمرین‌هایی است که پیش از این انجام شده و اکنون می‌خواهیم وارد مرحله اجرا شویم.

وی افزود: یکی از این موضوعات، سرشماری نفوس و مسکن است که در گذشته هر ۱۰ سال یک بار و به شیوه سنتی انجام می‌شد؛ اما از این پس، سرشماری کشور بر مبنای داده‌های موجود در سامانه‌های مختلف انجام خواهد شد. این اطلاعات به یکدیگر متصل شده‌اند و با استفاده از آنها می‌توانیم در هر زمان که نیاز باشد، وضعیت جمعیت و مسکن کشور را بررسی کنیم. تنها برای تعداد محدودی از افراد که اطلاعاتشان ناقص است، مراجعه و تکمیل اطلاعات انجام خواهد شد و سایر اطلاعات به‌صورت ثبتی‌مبنا در اختیار ما قرار می‌گیرد.

پور محمدی گفت: این روش هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، هم صحت اطلاعات را افزایش می‌دهد و هم امکان دسترسی و مراجعه مستمر به داده‌ها را فراهم می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده تجمیع و تحلیل می‌شوند و تصویری جامع از وضعیت کشور در اختیار برنامه‌ریزان قرار می‌دهند. بخشی از این اطلاعات درباره وضعیت جوانی جمعیت، کودکان، تحصیل و بهداشت است؛ بخشی دیگر به ساختمان‌ها، وضعیت واحد‌های مسکونی و فرسودگی آنها مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز وضعیت مصرف انرژی و سایر شاخص‌های سلامت و زندگی مردم را نشان می‌دهد.

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: در واقع، این سرشماری مانند عینکی است که به چشم می‌گذاریم تا بتوانیم واقعیت کشور را در سراسر ایران ببینیم. برنامه‌ریزان کشور باید بدانند وضعیت بخش‌های مختلف چگونه است تا بتوانند بر اساس اطلاعات دقیق و قابل اتکا، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنند.

او افزود: خوشبختانه، اجرای این طرح از پایان سال ۱۴۰۳ و با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله عملیاتی شد و از آن زمان تاکنون، اقدامات سامانه‌ای و زیرساختی آن انجام شده است. از این هفته هماهنگی‌های لازم آغاز می‌شود و از دوم آبان نیز عملیات مراجعه و اجرای رسمی سرشماری در بخش‌های موردنظر شروع خواهد شد. به اعتقاد من، این طرح تحول مهمی در شفافیت اطلاعات و شناخت وضعیت کشور ایجاد می‌کند.