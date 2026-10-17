۱۰۵ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان اصفهان با بیش از دو و نیم همت هزینه افتتاح شد.

بهره برداری از ۱۰۵ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان اصفهان

بهره برداری از ۱۰۵ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان در آیین بهره‌برداری همزمان از طرح‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی کشور در شهر جوشقان قالی گفت: تا پایان امسال نیز ۲۵ طرح دیگر با مشارکت دولت و خیران مدرسه‌ساز تکمیل و به آموزش‌وپرورش تحویل داده می‌شود.

ناصر فتحی افزود: بهره‌برداری از این طرح‌ها با هدف بهبود سرانه فضا‌های آموزشی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات آموزشی، پرورشی و ورزشی انجام شده است.

وی گفت: با مشارکت خیران نیک‌اندیش و این اداره کل، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، ۲۵ طرح در قالب ۱۰۰ کلاس درس با بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه تکمیل و به آموزش‌وپرورش تحویل داده شود.

فرمـاندار کاشان نیز گفت: در صدر بودن خیران کاشان در حوزه مدرسه سازی در کشور نشانه اهمیت ویژه‌ای است که برای کسب علم، دانش و آینده بهتر جامعه قائل‌اند.

مجتبی راعی با ارائه آماری از طرح‌های عمرانی حوزه آموزش و پرورش افزود: در حال حاضر حدود ۳۹ طرح خیر ساز با حدود ۴ و نیم همت اعتبار در شهرستان کاشان در حال اجراست.

وی گفت: همچنین ۱۵ طرح دیگر با بیش از ۱.۵ همت هزینه تکمیل شده است و در مدت یک تا دو ماه آینده تحویل آموزش و پرورش می‌شود.

فرماندار کاشان افزود: امروز نیز مدرسه شش کلاسه امام حسن مجتبی (ع) با ۲۰ میلیارد تومان هزینه به صورت مشارکتی به بهره برداری رسید.