به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه‌های سفر به لامرد در جلسه شورای اداری استان حضور یافت. در این جلسه ضمن دریافت گزارش عملکرد اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، در جریان مسائل و برنامه‌های مسوولان بنیاد شهید استان و شهرستان لامرد قرار گرفت.

سید احمد موسوی، افزود: ما برای حرکت و انجام اقدامات و برنامه‌های موثر در بنیاد شهید و امور ایثارگران به طرح و نقشه راه نیاز داریم و سازمان را نمی‌توان با تصمیم‌گیری‌های اقتضایی مدیریت کرد.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: در بنیاد برای رفع مسائل و حل مشکلات سازمان و جامعه ایثارگری یک سند راهبردی با ۶ هدف و ۲۶ راهبرد و همچنین ۱۴ سیاست تدوین شده و برای موفقیت و رفع مسائل لازم است براساس این راهبرد‌ها و سیاست‌ها حرکت شود.

وی افزود: ما در بنیاد شهید و امور ایثارگران به تحول در رویکرد‌ها و برنامه‌ها نیاز داریم. اگر ما در سازمان، رویکرد‌ها و برنامه‌ها، تحول ایجاد نکنیم مشکلات ادامه خواهد داشت و رفع نخواهد شد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد: اولین گام این است که ما در مورد آسیب‌ها و نیاز‌های بنیاد و جامعه هدف بررسی علمی داشته باشیم. بنیاد به چه اقداماتی نیاز دارد و لازمه این موضوع آینده‌نگری است. ما باید مطالعه کنیم در چند سال آینده در کجا خواهیم بود که بر این اساس سازماندهی و کاهش ریسک انجام دهیم. نمی‌توان با یک نقشه و الگو حرکت کرد.

معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: حکمرانی داده محور برای ما بسیار اهمیت دارد. باید مدیریت، همه تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بر اساس داده‌های درست و متقن باشد تا بتوان اقدامات اثربخش اجرا کرد. بدون داده‌های علمی نمی‌توان برنامه‌ریزی درست انجام داد.

موسوی بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات، تمرکززدایی است و این اصل از اصول مدیریتی و غیرقابل اجتناب و از سیاست‌های اصلی در بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ما باید اختیارات را واگذار کنیم و ستاد نقش نظارت راهبردی داشته باشد.

وی گفت: در کنار تمرکززدایی قطب‌بندی هم الزام‌آور است و نمی‌توان برای همه استان یک مدل طراحی کرد. قطب‌بندی استانی باید بر اساس داده و ظرفیت‌های هر استان انجام شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم دسترسی به نیاز‌های جامعه ایثارگری و انجام اقدامات بر اساس نیازسنجی دقیق و درست است، وظیفه ما این است که بسترسازی کنیم و برای رفع مشکلات پی‌گیری و اقدام لازم صورت گیرد.

وی خطاب به مدیران استان فارس و شهرستان لامرد گفت: شما افراد توانمند و با انگیزه‌ای هستید و عاشق خادمی جامعه ایثارگری که امیدوارم با این انگیزه برای حل مشکل ایثارگران گام‌های ارزشمندی بردارید. تمام مشکلات قابل حل بوده ولی داده لازم است و مطالعه علمی و کاربردی انجام شود. هر اقدامی باید در جهت رفع مشکل و نیاز ایثارگران انجام شود.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه بیان کرد: استان فارس در برنامه ریزی‌های ما نقش مهم و راهبردی دارد. دکتر ضرغام صادقی رئیس هیات مدیره سازمان اموال و املاک کوثر هستند و در نظر است در حوزه‌های مولدسازی و ساماندهی اقدام کنند.

دکتر موسوی تاکید کرد: باید رویکرد‌ها در بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر کند تا بتوانیم درست مدیریت کنیم. اگر با این مدل‌های سنتی و کنونی ادامه دهیم موفق نخواهیم بود. ما باید جامعه هدف بنیاد را توانمند کنیم و با ایجاد انسجام در تشکل‌ها، از ظرفیت تشکل‌ها بهره کافی ببریم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: دکتر پزشکیان بودجه بنیاد را در حوزه درمان افزایش دادند. ایشان نسبت به موضوعات و مسائل جامعه ایثارگری اهتمام و توجه ویژه‌ای دارند و ما لازم است برنامه‌ریزی و مدیریت کنیم و نقشه راه داشته باشیم.

وی افزود: اساس و بستر اندیشه بنیاد شهید و امور ایثارگران کرامت انسانی است که سه ضلع دارد شفافیت یکی از ابعاد آن است. برای برون رفت از بی‌عدالتی و تبعیض باید در همه امور شفافیت داشته باشیم. دوم اثربخشی است و همه اقدامات بنیاد باید از خروجی محور به سمت اثربخشی بودن حرکت کند سوم پاسخگویی است همه در هر رده شغلی باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

دکتر موسوی اظهار داشت: ضرغام صادقی باید بر حکمرانی بنیاد و اجرای راهبرد‌ها نظارت کند. حکمرانی باید درست، اثربخش و پاسخگو باشد. ما باید از این مسیر سنتی اقتضا محور عبور کنیم و با نظاممندی و حل مشکل واقعی ایثارگران و اعتبار دادن به جامعه هدف اقدامات موثری داشته باشیم.