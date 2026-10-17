۸۰۰ اثر هنری و فناورانه به دبیرخانه پویش «۲۵ درجه قرار همدلی» در شیراز ارسال شد که در نهایت ۲۰۰ اثر برگزیده معرفی و از دانش‌آموزان خالق این آثار تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۸۰۰ اثر هنری و فناورانه به دبیرخانه پویش «۲۵ درجه قرار همدلی» در شیراز ارسال شد که در نهایت ۲۰۰ اثر برگزیده معرفی و از دانش‌آموزان خالق این آثار تجلیل شد.

این پویش که از ابتدای خرداد امسال جاری آغاز شده بود، با استقبال گسترده دانش‌آموزان روبه‌رو شد و شرکت‌کنندگان برای مبارزه با اسراف انرژی، آثار خود را در قالب نقاشی، خطاطی، ساخت موشن‌گرافی‌های حرفه‌ای و خلق آثار با بهره‌گیری از هوش مصنوعی ارائه دادند.

دانش‌آموزان با زبان هنر یادآوری کردند که با شعار «مصرف بی‌رویه، عامل هدررفت سرمایه‌هاست» نباید اجازه داد چراغ‌های خانه‌ها خاموش شود.

آنان با کار‌های خلاقانه خود، شخصیت خاطره‌انگیز «بابا برقی» را زنده کردند تا اهمیت مصرف هوشمندانه انرژی را به جامعه نشان دهند.

محمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در این خصوص اعلام کرد که پویش بعدی تابستان سال آینده آغاز می‌شود.