به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، استاندار کردستان در این جلسه با اشاره به اینکه مردم کردستان در عرصه‌های مختلف از جمله ۸ سال دفاع مقدس و جنگ رمضان جانانه از وطن و خاک کشور دفاع کردند از بسیج تمامی امکانات و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای برگزاری مطلوب رزمایش جان فداییان خبر داد.

سردار رضایی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در این جلسه بر لزوم بهره گیری از ظرفیت رسانه برای پوشش مناسب این رویداد تاکید کرد.

فضاسازی شهری و روانسازی ترافیک از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

این رزمایش قرار است سه‌شنبه ۲۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور در تمام شهر‌های استان برگزار شود.