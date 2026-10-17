به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در آیینی از کتاب‌های گردشگری و قدرت نرم و موانع و فرصت‌های سیاسی گردشگری فرهنگی به قلم مهران سرمدیان در کاشان رونمایی شد.

کتاب گردشگری و قدرت نرم در پنج فصل و ۱۵۰ صفحه و کتاب موانع و فرصت‌های سیاسی گردشگری فرهنگی» نیز در پنج فصل و ۱۶۰ صفحه چاپ و منتشر شده است. این کتاب‌ها را هر کدام در ۲۰۰ نسخه انتشارات سور تماشا چاپ و به بازار نشر عرضه کرده است.

باقیمانده طرح چهارخطه کردن محله ششجوان به شهر افوس به طول ۳۰۰ متر آسفالت ریزی شد.

حمید رضا رحیمی رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای بویین میاندشت گفت: برای اجرای زیرسازی وآسفالت ریزی این مسیر ۳۰۰ متر بیش از ۴۵ میلیارریال هزینه شده است.

تجلیل از تلاش و خدمات ارزشمند پرستاران شهرستان فریدن

در آیینی به مناسبت ایام ولادت حضرت زینب (س) با هدف قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی و خدمات صادقانه پرستاران شهرستان فریدن، از این قشر پرتلاش و فداکار حوزه سلامت به پاس نقش مؤثر آنان در ارتقای سلامت جامعه و ارائه خدمات درمانی به بیماران تجلیل شد.

به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، جمعی از مسئولان شهرستان فریدن با حضور در منزل دو جانباز ۷۰ درصد، شمس‌الله بختیاری و علی ضامن اسماعیلی، از ایثارگری این جانبازان و فداکاری همسران آنان تجلیل کردند.

مسئولان فریدن همچنین از پرستاران نمونه شهرستان فریدن در تجمعات شبانه باحضور اقشار مختلف مردم تجلیل کردند.

در مراسمی دیگر مسئولان شهرستان با حضور در بیمارستان شهید رجایی داران از زحمات و تلاش‌های ارزشمند جامعه پرستاری تجلیل کردند.