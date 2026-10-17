به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پس از کسب خبری موثق در خصوص شکار غیرمجاز پستانداران وحشی در محدوده‌ منطقه قلاورخانه، پس از حصول اطمینان از حمل اجزاء حیوان شکار شده در مخفیگاهی در روستای زوزن از محل یاد شده بازدید کردند که قبل از اینکه صاحب منزل موفق به مخفی نمودن آثار جرم شود، یک سر و اجزای لاشه یک راس آهوی نر کشف و ضبط شد.

مدثر تیموری افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تحقیقات بدوی انجام و متهم ضمن اقرار به جرم انجام شده، همدستان خود را نیز معرفی کرد.

وی گفت: شهرستان خواف با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی از تنوع زیستی متنوع و منحصربفردی برخوردار می‌باشد که حفاظت از محیط زیست نیازمند احساس مسئولیت تمامی افراد جامعه می‌باشد.

پرونده تخلف این فرد، تنظیم و برای رسیدگی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.