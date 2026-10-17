سر و اجزاء لاشه یک راس آهوی نر از مخفیگاه یک شکارچی متخلف در خواف خراسان رضوی، کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خواف گفت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان پس از کسب خبری موثق در خصوص شکار غیرمجاز پستانداران وحشی در محدوده‌ی منطقه قلاورخانه، پس از حصول اطمینان از حمل اجزاء حیوان شکار شده در مخفیگاهی در روستای زوزن از محل یاد شده بازدید کردند که قبل از اینکه صاحب منزل موفق به مخفی نمودن آثار جرم شود، یک سر و اجزاء لاشه یک راس آهوی نر کشف و ضبط شد.

مدثر تیموری افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تحقیقات بدوی بلافاصله در محل انجام که متخلف یادشده ضمن اقرار به جرم انجام شده، همدستان خود را نیز معرفی کرد.

تیموری در پایان ضمن تشکر از همراهی و تعامل مامورین پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان خواف گفت: این شهرستان با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی از تنوع زیستی متنوع و منحصربفردی برخوردار می‌باشد که حفاظت از محیط زیست نیازمند احساس مسئولیت تمامی افراد جامعه می‌باشد.

پرونده تخلف این فرد، تنظیم و برای رسیدگی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.