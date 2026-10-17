به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد استان‌ ها در سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴، تولید این محصول در خراسان رضوی نسبت به میانگین ۲ سال قبل ۱۰۵ درصد افزایش دارد.

مجید جعفری افزود: خراسان رضوی در شاخص رشد تولید کلزا بالاتر از استان‌ های فارس با ۹۴ درصد و لرستان با ۴۵ درصد افزایش تولید قرار گرفته است.

وی گفت: این میزان رشد در شرایطی محقق شده است که برخی استان‌ های پیشرو در تولید کلزا از جمله خوزستان و گلستان به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی متفاوت حجم بالاتری از تولید این محصول را دارا هستند اما رشد تولید در خراسان رضوی قابل توجه بوده است.

جعفری ادامه داد: بر اساس آمار اعلام‌ شده تولید کلزا در خوزستان ۶۸ هزار تن و در گلستان به ۶۴ هزار تن رسیده است؛ با این حال رشد ۱۰۵ درصدی تولید در خراسان رضوی نشان‌ دهنده ظرفیت این استان برای توسعه کشت دانه‌ های روغنی و بهبود عملکرد در این بخش است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه تولید دانه‌های روغنی در تامین امنیت غذایی کشور بیان کرد: بخش قابل توجهی از نیاز کشور به روغن خوراکی از طریق واردات روغن خام و دانه‌ های روغنی تامین می‌ شود که هزینه‌ های ارزی قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل می‌ کند.

جعفری افزود: توسعه کشت کلزا یکی از راهکارهای افزایش خوداتکایی در تامین روغن خوراکی است و سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز این رویکرد را در برنامه‌های تولیدی خود دنبال می‌ کند.

رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه کلزا علاوه بر تامین دانه‌ های روغنی در بهبود تناوب زراعی نیز نقش دارد، گفت: قرار گرفتن این محصول در تناوب کشت گندم می‌ تواند به بهبود شرایط خاک، مدیریت برخی آفات، بیماری‌ ها و پایداری تولید محصولات زراعی کمک کند.

جعفری، برنامه‌ریزی برای ساماندهی اراضی زیر کشت را از عوامل موثر در افزایش تولید کلزا در استان دانست و اظهار کرد: سال زراعی گذشته رویکرد تمرکز بر کشت در اراضی یکپارچه با مساحت بیش از پنج هکتار و همکاری با کشاورزان پیشرو در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: اجرای این الگو با هدف تسهیل مدیریت مزارع، استفاده بهتر از منابع آب، تغذیه اصولی گیاه و بهره‌گیری موثرتر از ماشین‌ آلات کشاورزی در مراحل کاشت و برداشت انجام شد.

جعفری اضافه کرد: حضور کارشناسان فنی و مروجان کشاورزی در کنار بهره‌ برداران و برنامه‌ ریزی مدیران شهرستانی نیز در اجرای برنامه‌ های توسعه کشت کلزا و افزایش تولید این محصول موثر بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ روند افزایشی تولید کلزا در استان گفت: تامین بذرهای اصلاح‌ شده، توزیع نهاده‌ های مورد نیاز، تسهیل خرید تضمینی محصول و تقویت کشت قراردادی با صنایع روغن‌ کشی از جمله اقداماتی است که برای توسعه کشت دانه‌ های روغنی دنبال می‌ شود.