رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار از عملیات تعیین تکلیف بیش از ۱۰۰ هزار درخواست دارای تأخیر در درگاه ملی مجوز‌های کشور خبر داد و تأکید کرد که روند صدور خودکار مجوز‌ها و رفع چالش درخواست‌های مواجه با تأخیر در بررسی، با جدیت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هادی محضرنیا رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بررسی آخرین وضعیت آماری درخواست‌های ثبت‌شده در درگاه ملی، گفت: از ابتدای فعالیت درگاه ملی مجوز‌های کشور تا اواسط مهرماه ۱۴۰۵، مجموعاً ۱۳ میلیون و ۷۷۰ هزار درخواست در سیستم ثبت شده است.

وی افزود: از این میزان ثبت، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار مجوز با موفقیت صادر شده و در حال حاضر ۲۷۳ هزار درخواست نیز در مرحله بررسی قرار دارند همچنین از کل درخواست‌های در مرحله بررسی، تعداد ۱۴۵ هزار درخواست با تأخیر در رسیدگی توسط مراجع صادرکننده مجوز مواجه شده‌اند.

ئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، نقص مدارک در درخواست و عدم تکمیل آن از سوی متقاضیان، مشکلات فنی و عدم پیاده‌سازی کامل سند فنی درگاه ملی مجوز‌ها توسط برخی از مراجع صادرکننده مجوز، طولانی شدن فرآیند استعلام یک مجوز از سایر دستگاه‌های استعلام‌دهنده، عدم بررسی درخواست‌ها در مهلت قانونی تعیین‌شده از سوی مراجع صادرکننده مجوز را از مهم‌ترین دلایل اصلی این تأخیر‌ها دانست.

محضرنیا تصریح کرد: در گام نخست، ۱۶ هزار درخواست مواجه با تأخیر پیش از سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف خواهند شد. وی همچنین افزود که پس از اتمام این مرحله، تمرکز اصلی بر بررسی و رفع تأخیر در درخواست‌های ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۴ با استفاده از ابزار قانونی صدور خودکار مجوز‌ها معطوف خواهد بود.