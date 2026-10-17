رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت؛ کشت پائیزه گندم در ۴ میلیون هکتار از دیمزار‌های کشور در حال انجام است و اگر کود مورد نیاز مزارع به شکل مناسبی تامین شود، می‌توانیم در فصل زراعی جدید ۱۴.۵ میلیون تن گندم تولید کنیم.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار رسانه ملی با بیان اینکه کشت گندم از اواسط شهریورماه در مناطق سردسیر آغاز شده و همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: امسال نیز ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی، شامل ۴ میلیون هکتار دیمزار و ۲ میلیون هکتار مزرعه آبی، زیر کشت گندم می‌رود و برآورد‌ها و به ویژه تحلیل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که میزان تولید به اندازه امسال یعنی ۱۴ و نیم میلیون تن می‌رسد.

هاشمی تامین به موقع نهاده‌ها به ویژه کود شیمیایی را از الزامات تولید گندم خواند و افزود: کود ازته مورد نیاز کشاورزان تامین شده است و کمبودی وجود ندارد و امیدواریم که کود‌های فسفاته و پتاسه نیز با کمترین مشکل تامین شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به افزایش شدید قیمت کود شیمیایی تصریح کرد: تامین کود‌های فسفاته و پتاسه به دلیل وابستگی به واردات مشکلاتی دارد و به نظر می‌رسد که در این زمینه کمبود داریم.

وی با اشاره به افزایش شدید قیمت کود افزود: قیمت کود فسفاته که سال گذشته حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود، اکنون به بیش از ۷ میلیون تومان رسیده که رقم قابل توجهی است و کشاورزان برای خرید کودشیمیایی مشکل دارند.

هاشمی اضافه کرد: کمبود کود شیمیایی و تغذیه ناکافی خاک به طور مستقیم بر میزان تولید اثر می‌گذارد و می‌تواند سبب کاهش کشت و بهره وری در تولید گندم در سال زراعی جاری داشته باشد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران ابراز امیدواری کرد تمهیداتی اندیشیده شود تا کود شیمیایی، به ویژه انواع تولید داخل با قیمت مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرد.