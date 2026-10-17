به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، جوینده، با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: فردا، ۲۶ مهرماه، مهمانانی از خیران، مدیران، مسئولان استانی و شهرستانی و واقفان در برنامه‌ای گرد هم جمع شده و حول مسئله ساخت زائرسرای استان در مشهد مقدس که در مرحله‌ی اجرا است، همفکری خواهند کرد.

وی افزود: این مراسم در مجتمع غدیر بیرجند برگزار می‌شود و از مردم برای ساخت این زائرسرا دعوت می‌کنیم، چون این کار مردمی بوده و بودجه دولتی ندارد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: خیران می‌توانند برای هر واحد مسکونی کوچک در این زائرسرا ۲۴۰ میلیون تومان کمک و وقف کنند و ده روز از سال نیز، چه خودشان و چه افراد معرفی‌شده، در این زائرسرا اقامت داشته باشند.

جوینده افزود: همچنین مردم استان می‌توانند ماهانه ۸ هزار تومان در ساخت این زائرسرا مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه سفت‌کاری سه طبقه‌ی منفی یک، منفی دو و همکف انجام شده و آماده‌ی تیغه‌چینی داخلی شده است گفت: امیدواریم امسال یک تا دو واحد کوچک را به بهره‌برداری برسانیم و همچنین آهنِ پنج طبقه‌ی باقی‌مانده خریداری شده و در حال جوشکاری است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی افزود: مردم می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت بانک ملی به شماره ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۴۴۲۸ واریز کنند و یا از کد دستوری ستاره ۷۲ ستاره ۴ مربع استفاده کنند.

جوینده افزود: برای ساخت این زائرسرا همه‌نوع مصالح مورد نیاز است و افرادی که می‌خواهند در اهدای مواد ساختمانی کمک کنند، می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند.

وی گفت: سالانه زائران زیادی از استان به مشهد مقدس اعزام می‌شوند و حتی سالانه حدود ۱۲۰۰ نفر زائر اولی بالای ۴۰ سال به مشهد اعزام می‌کنیم و از مردم و خیران می‌خواهیم با کمک‌های خود ما را در ساخت این زائرسرا که متعلق به استان و مردم استان است، همراهی کنند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی همچنین گفت: یکی از طرح‌های مهم عتبات عالیات، ساخت صحن حضرت زینب (س) در کربلا از خیمه‌گاه تا تل زینبیه با ۱۳۵ هزار متر مربع زیربنا است که سفت‌کاری آن به اتمام رسیده است.

جوینده افزود: از مردم درخواست می‌کنیم با ۳۰۰ هزار تومان در قالب طرح کاشی و ثبت اسمشان در پشت کاشی، برای ساخت این صحن تلاش کنند.

وی گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق پویش ستاره ۷۲ ستاره ۴ مربع نیز در رقم‌های کم هم مشارکت داشته باشند و این صحن سال آینده تحویل حرم خواهد شد.