به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس این گزارش، فعالیت سامانه بارشی مذکور از فردا یک‌شنبه ۲۶ مهرماه آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت که پیامد آن به صورت رگبار باران و رعد و برق، وزش تندباد شدید موقتی، در نواحی مستعد پدیده گردوخاک و احتمال بارش تگرگ پیش‌بینی شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان مناطق اثر این سامانه را بخش‌های غرب و جنوب استان به‌ویژه در ارتفاعات شهرستان‌های بویین‌میاندشت، خوانسار، فریدن (داران)، چادگان، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فریدونشهر، گلپایگان، عسگران و دهق اعلام کرده است.

فعالیت این سامانه با مخاطراتی نظیر احتمال آب‌گرفتگی موقتی معابر، جاری شدن روان‌آب موقتی، خطر صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، احتمال وارد آمدن خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی و لغزندگی محور‌های مواصلاتی همراه خواهد بود.

هواشناسی استان اصفهان همچنین بر رعایت جوانب احتیاط در سفر‌های برون‌شهری، احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و پرهیز از صعود به ارتفاعات تأکید کرده و خواستار رعایت احتیاط در فعالیت‌های بخش کشاورزی از جمله خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، جمع‌آوری به‌موقع و انتقال محصولات کشاورزی به مکان‌های امن و همچنین حفظ آمادگی کامل نیرو‌های امدادی و شهرداری‌ها شده است.