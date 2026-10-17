با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور، ۲۲۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی خراسان رضوی همزمان با بهره‌ برداری از طرح های گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی کشور به بهره‌ برداری رسید.

بهره برداری از ۲۲۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی خراسان رضوی

بهره برداری از ۲۲۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در این مراسم گفت: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از سال ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد که ساخت ۷۳۴ طرح شامل ۶۶۶ مورد طرح آموزشی با چهار هزار و ۱۵۴ کلاس درس، ۴۲ طرح پرورشی و ۲۶ طرح در حوزه ورزشی بر عهده آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده است.

جاسم حسین پور افزود: از زمان آغاز این طرح تاکنون از ۷۳۴ طرح ۴۴۳ مورد با ۲ هزار و ۱۵۹ کلاس درس تکمیل و بهره‌ برداری شده است.

وی ادامه داد: تاکنون پیشبرد اهداف طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی خراسان رضوی به طور میانگین پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصدی داشته است.

در این مراسم همچنین فرهنگسرای خیر ساز منتظری در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ مترمربع و با زیربنای ۴۰۰ متر مربع به بهره برداری رسید.