به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با پایان دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراارگومتر (قایقرانی روئینگ داخل سالن ویژه ورزشکاران توانیاب)، تیم منتخب استان با کسب ۶ نشان رنگارنگ بر سکوی نایب‌قهرمانی کشور ایستاد و پرونده این دوره از مسابقات در ۲ بخش آقایان و بانوان بسته شد.

این دوره از رقابت‌های ملی با هدف سنجش آمادگی، شناسایی استعداد‌های برتر و توسعه ورزش توانیابان با حضور ۵۴ ورزشکار برگزیده از ۹ استان کشور به میزبانی فدراسیون مربوط برگزار شد و بر اساس جدول رسمی مسابقات، ۳۱ ورزشکار در بخش آقایان و ۲۳ ورزشکار در بخش بانوان در ۴ کلاس تخصصی و استاندارد پزشکی-ورزشی به رقابت نفس‌گیر با یکدیگر پرداختند.

ورزشکاران استان اصفهان در این آوردگاه سراسری عملکردی کم‌نظیری به نمایش گذاشته و موفق شدند با کسب مجموع ۶ نشان شامل یک نشان طلا، دو نشان نقره و سه گردن‌آویز برنز، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن دیار نصف‌جهان کنند.

در رده‌بندی نهایی و تیمی استان تهران به مقام قهرمانی دست یافت، کاروان ورزشی استان اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و عنوان نایب‌قهرمانی را به نام خود ثبت کرد و تیم استان آذربایجان شرقی نیز سکوی سوم رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

رشته پاراارگومتر از جمله رشته‌های تخصصی و رکوردی قایقرانی برای افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر با درخشش ورزشکاران اصفهانی در سطوح پایه و قهرمانی، جایگاه ویژه‌ای در تقویم مسابقات ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان کشور یافته است.