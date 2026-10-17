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استان اصفهان با کسب ۶ نشان رنگارنگ ناید قهرمان مسابقات کشوری پاراارگومتر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ با پایان دومین دوره مسابقات قهرمانی کشور پاراارگومتر (قایقرانی روئینگ داخل سالن ویژه ورزشکاران توانیاب)، تیم منتخب استان با کسب ۶ نشان رنگارنگ بر سکوی نایبقهرمانی کشور ایستاد و پرونده این دوره از مسابقات در ۲ بخش آقایان و بانوان بسته شد.
این دوره از رقابتهای ملی با هدف سنجش آمادگی، شناسایی استعدادهای برتر و توسعه ورزش توانیابان با حضور ۵۴ ورزشکار برگزیده از ۹ استان کشور به میزبانی فدراسیون مربوط برگزار شد و بر اساس جدول رسمی مسابقات، ۳۱ ورزشکار در بخش آقایان و ۲۳ ورزشکار در بخش بانوان در ۴ کلاس تخصصی و استاندارد پزشکی-ورزشی به رقابت نفسگیر با یکدیگر پرداختند.
ورزشکاران استان اصفهان در این آوردگاه سراسری عملکردی کمنظیری به نمایش گذاشته و موفق شدند با کسب مجموع ۶ نشان شامل یک نشان طلا، دو نشان نقره و سه گردنآویز برنز، عنوان نایبقهرمانی کشور را از آن دیار نصفجهان کنند.
در ردهبندی نهایی و تیمی استان تهران به مقام قهرمانی دست یافت، کاروان ورزشی استان اصفهان در جایگاه دوم ایستاد و عنوان نایبقهرمانی را به نام خود ثبت کرد و تیم استان آذربایجان شرقی نیز سکوی سوم رقابتها را به خود اختصاص داد.
رشته پاراارگومتر از جمله رشتههای تخصصی و رکوردی قایقرانی برای افراد دارای معلولیت به شمار میرود که در سالهای اخیر با درخشش ورزشکاران اصفهانی در سطوح پایه و قهرمانی، جایگاه ویژهای در تقویم مسابقات ورزشهای جانبازان و توانیابان کشور یافته است.