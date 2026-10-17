معاون طرح و برنامه‌های ورزشی اداره‌کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، انتخابات انجمن‌های ورزشی دانشجویی را، بستر مناسبی برای تقویت نقش‌آفرینی آنان در برنامه‌ریزی و اجرای رویداد‌های ورزشی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی افروزه با بیان اینکه رویکرد اصلی اداره‌ کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان، واگذاری مسئولیت و تقویت نقش دانشجویان در تصمیم‌سازی‌هاست، گفت : دانشجویان به دلیل شناخت عمیق از علایق و نیاز‌های هم‌دانشگاهی‌های خود، بهترین بازوان اجرایی در طراحی برنامه‌های جذاب، برگزاری رویداد‌های ورزشی و گسترش فرهنگ ورزش همگانی به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش نقش‌آفرینی دانشجویان در تصمیم‌سازی‌های ورزشی، از برگزاری انتخابات انجمن‌های ورزشی دانشجویی در مهر و آبان‌ماه و همزمان با هفته تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های سراسر کشور خبر داد.

معاون طرح و برنامه‌های ورزشی اداره‌کل تربیت‌بدنی سازمان امور دانشجویان با استناد به دستورالعمل اجرایی انجمن‌های ورزشی دانشجویی افزود : بر اساس این دستورالعمل، فرایند برگزاری انتخابات انجمن‌ها همه‌ساله در ماه‌های مهر و آبان انجام می‌شود و انتظار می‌رود دانشگاه‌های سراسر کشور با اطلاع‌رسانی دقیق و فراهم‌سازی زمینه مشارکت حداکثری دانشجویان، این انتخابات را در هفته تربیت‌بدنی به سرانجام برسانند.

حمایت‌های همه‌جانبه و برگزاری گردهمایی ملی دبیران انجمن‌ها

افروزه ، از تدوین بسته‌های حمایتی، بودجه‌ای و دوره‌های توانمندسازی برای اعضای منتخب انجمن‌ها خبر داد و گفت: به‌منظور آماده‌سازی و ارتقای مهارت‌های دبیران انجمن‌های ورزشی برای برنامه‌ریزی و اجرای بهینه المپیاد‌های ورزشی درون‌دانشگاهی، گردهمایی ملی دبیران انجمن‌های ورزشی دانشجویی هفته آینده به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات ، نقطه آغازین مسیر فعالیت انجمن‌هاست، افزود : انتظار می‌رود دانشگاه‌ها پس از اتمام انتخابات، با حمایت مستمر از اعضای منتخب، زمینه تبدیل ایده‌ها و ظرفیت‌های خلاقانه دانشجویی به برنامه‌های عملی و اثربخش را فراهم کنند.

افروزه ضمن دعوت از تمامی دانشجویان علاقه‌مند برای حضور فعال در انتخابات انجمن‌های ورزشی، تأکید کرد: تقویت مشارکت دانشجویان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه آنان، گامی راهبردی و مؤثر در مسیر ارتقای نشاط، پویایی و توسعه همه‌جانبه فرهنگ ورزش در دانشگاه‌های کشور است.