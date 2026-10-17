محمدحسن حبیبی، ورزشکار قمی، به ترکیب تیم ملی تنیس‌روی‌میز جوانان پسر ایران راه یافت؛ تیمی که برای سومین‌بار جواز حضور در رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان را کسب کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم ملی جوانان ایران با قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر رده‌بندی جهانی، سهمیه حضور در رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ را به دست آورد.

محمدحسن حبیبی از استان قم، در کنار بنیامین فرجی، فراز شکیبا و عرشیا لرستانی، چهار بازیکن تیم ملی جوانان ایران را در این رقابت‌ها تشکیل می‌دهند.

رقابت‌های قهرمانی جهان تنیس‌روی‌میز از ۳۰ آبان تا ۷ آذر به میزبانی ترکیه برگزار می‌شود و ورزشکاران در بخش‌های تیمی، انفرادی، دونفره و دونفره مختلط به مصاف حریفان خود می‌روند.