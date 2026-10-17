به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مریم اردبیلی گفت: یکی از اهداف کلیدی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، تقویت روحیه همدلی و همیاری در میان خانواده‌ها و در نهایت افزایش حس تعلق به جامعه است که ذیل ماموریت‌های قرارگاه «دختران، زنان، خانواده و جوانی جمعیت» تعریف شده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی جامعه و با توجه به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جنگ تحمیلی، توجه به سلامت اجتماعی و روانی خانواده‌ها و ارتقای روحیه همدلی و همیاری شهروندان بسیار حائز اهمیت است افزود: اجرای اولین دوره رویداد‌های «خانه شهر» با هدف بازسازی سرمایه اجتماعی، کاهش آلام روحی و روانی جامعه و در نهایت، تقویت هویت ایران‌دوستانه و خلق حس افتخار ملی از طریق بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های شهری در دستور کار قرار گرفته است.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به اهداف کلان این رویداد ادامه داد: تقویت روحیه همدلی و همیاری در میان خانواده‌ها و در نهایت افزایش حس تعلق به جامعه؛ ترویج سبک زندگی فعال و ارتقای سلامت جسمی و سلامت روانی خانواده؛ تعمیق ارتباط بین اعضای خانواده و ایجاد زمینه مناسب جهت پرورش و رشد کودکان در خانواده از طریق بازی‌های مشارکتی و هیجانی؛ تقویت اقتصادی خانواده‌ها در اقتصاد مقاومتی و حمایت از کسب و کار‌های زنان و همچنین هویت بخشی از طریق ابزار‌های هنری برای بازنمایی نماد‌های ملی، دینی و مقاومت از جمله اهداف مدنظر در این رویداد است.

اردبیلی تمامی «زنان و دختران شهر تهران» را گروه هدف این رویداد برشمرد و اضافه کرد: این رویداد از فردا ۲۶ مهر در بوستان‌های بانوان مناطق ۳، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ آغاز و تا ۲۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی یادآورشد: اساتید دانشگاه، پرستاران و پزشکان، مشاوران و سلامت یاران و خادمان مدیریت شهری، دختران دانش‌آموز و دانشجو، مادران و کودکان، بانوان توان‌یاب، گروه‌های جهادی، بانوان فعال محله و کنشگران مذهبی و فرهنگی و حتی گروه‌های هدف بین نسلی (مادربزرگ، مادر و نوه) در این رویداد حضور خواهند داشت.

مشاور شهردار تهران گفت: گذر مقاومت، گذر ورزشی، گذر دست آفریده‌های زنان، گذر سلامت و تغذیه، گذر مشارکت و هنر تعاملی و همچنین کافه خلاقیت دختران از بخش‌های مختلف این رویداد است.