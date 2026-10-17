رئیس پلیس آگاهی آذربایجان‌شرقی از دستگیری دو سارق حرفه‌ای در تبریز خبر داد که به ۱۷ فقره سرقت از منازل و اماکن خصوصی به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد:در پی وصول چندین پرونده سرقت از اماکن خصوصی و منازل خالی از سکنه شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مراجع قضایی دو متهم به سرقت را شناسایی کردند و در عملیاتی غافلگیرانه و منسجم آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی ادامه داد: متهمان در جریان بازجویی‌ها به ارتکاب ۱۷ فقره سرقت به ارزش ۳۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

سرهنگ سلطانی خاطرنشان کرد:بخشی از اموال مسروقه کشف و به مالباختگان مسترد شد و متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.