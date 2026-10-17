معاون دادستان مرکز استان خوزستان بر ضرورت پایش مستمر بازار و برخورد قاطع با احتکار و گران‌فروشی تاکید کرد و از استقرار ۲ قاضی سیار تعزیرات حکومتی در گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد.

هیچ عذری در نظارت بر بازار و برخورد با احتکار و گرانفروشی پذیرفته نیست

هیچ عذری در نظارت بر بازار و برخورد با احتکار و گرانفروشی پذیرفته نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بابک عیوضی در نشست قرارگاه بررسی کالاهای اساسی که با حضور بهمئی، معاون اجرای احکام اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، بر ضرورت استمرار نظارت‌های میدانی بر بازار تاکید کرد و اظهار داشت: رصد و پایش وضعیت توزیع کالاها باید به‌صورت پیوسته انجام شود و با تخلفاتی نظیر کم‌فروشی، احتکار، گران‌فروشی و هرگونه اخلال در نظام اقتصادی، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قاطع و قانونی صورت گیرد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی از دستگاه‌های متولی افزود: شهروندان از نهادهای نظارتی و قضایی انتظار برحقی دارند که با سودجویان و برهم‌زنندگان آرامش بازار مبارزه‌ای جدی و بازدارنده داشته باشند.

عیوضی تصریح کرد: پیرو تاکیدات دادستان مرکز استان خوزستان، تمامی نهادهای نظارتی موظفند با تعامل و هم‌افزایی حداکثری در برابر مخلان اقتصادی بایستند و در این زمینه هیچ‌گونه عذر و توجیهی پذیرفتنی نخواهد بود.

بهمئی معاون اجرای احکام تعزیرات حکومتی استان گزارشی از آخرین اقدامات، روند رسیدگی به پرونده‌ها و برنامه‌های این سازمان در راستای مقابله با تخلفات صنفی ارائه داد.

در ادامه این جلسه و به‌ منظور تسریع در روند برخورد قانونی با عوامل اخلال در بازار کالا و خدمات، مصوب شد ۲ تن از قضات تعزیرات حکومتی به‌صورت سیار در تیم‌های گشت مشترک نظارتی حضور یافته و تصمیمات و احکام مقتضی را در محل صادر کنند.