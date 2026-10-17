رئیس دیوان عالی کشور گفت: با توسعه خدمات هوشمند قضایی، فرآیند‌های ثبت شکایت، صدور احکام و ابلاغ‌ها در لحظه انجام می‌شود و این مهم، در کاهش زمان رسیدگی و افزایش اعتماد عمومی اثرگذار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفرمنتظری، در جلسه شورای معاونین امروز ۲۵ مهر ارتقای شفافیت و کاهش فساد را یکی از مهم‌ترین اهداف هوشمندسازی در دوره تحول عنوان و تصریح کرد: با کاهش خطا‌های انسانی هرگونه تغییر، ثبت یا حذف در یک پرونده، اثر دیجیتالی از خود بر جای می‌گذارد که قابل ردیابی است؛ لذا این امر مانع از دست‌کاری‌های غیرقانونی در اسناد می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش اقدامات عدلیه در توسعه خدمات هوشمند قضایی را قابل تقدیر دانست و گفت: مدیریت هوشمند پرونده‌ها، ارتقای شفافیت، کاهش فساد، امنیت حقوقی، شفافیت و دسترسی آسان اصحاب پرونده و کاهش اطاله دادرسی از مهم‌ترین مزایای هوشمندسازی فرایند‌ها در دستگاه قضایی است.

رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: با این روند، همه شهروندان بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، به یک سطح یکسان از خدمات دسترسی دارند. با توسعه خدمات هوشمند قضایی امکان ثبت درخواست، استعلام یا مشاهده وضعیت پرونده در هر ساعت از شبانه‌روز، دسترسی به عدالت را برای تمام اقشار جامعه (حتی در مناطق دورافتاده) آسان می‌کند.

رئیس دیوان عالی کشور با تسلیت شهادت شهیده نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان و شهیده افسانه عقیلا فرمانده حوزه زنان بسیج شهرستان مرزی مهرستان، ضمن محکومیت این اقدامات تروریستی بر برخورد قاطع با این عوامل تاکید کرد و گفت: برخورد قاطع با عوامل و حامیان ناامنی مطالبه به حق مردم است و دستگاه قضایی در این خصوص، طبق قانون به وظیفه خود عمل و آنها را به سزای اعمال خود خواهد رساند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفرمنتظری در پایان خاطرنشان کرد: اقدامات تروریستی روز‌های اخیر در این استان و شهادت تعدادی از نیرو‌های نظامی و انتظامی تلاش بی‌نتیجه مزدوران برای ایجاد ناامنی و خدشه‌دار کردن وحدت مردم شیعه و سنی است.