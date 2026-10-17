­ مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از رشد ۳.۱ درصدی تعداد قرارداد‌های واگذاری اراضی به سرمایه‌گذاران صنعتی و افزایش بیش از دو برابری مساحت اراضی واگذارشده در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛ آقای طهمورث لاهوتی اشکوری با اشاره به اینکه کاهش حدود ۳۴ درصدی میانگین مساحت واگذاری‌ها نشان می‌دهد گرایش سرمایه‌گذاری به سمت صنایع خرد و کوچک افزایش یافته است، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد قرارداد‌های واگذاری اراضی در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۱ درصد رشد داشته که بیانگر افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری صنعتی است.

به گفته مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۷۳۴ فقره قرارداد با متقاضیان سرمایه‌گذاری صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مبادله شد و در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز تعداد ۲۳۱۵ فقره قرارداد به امضا رسید.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه مجموع مساحت واگذاری‌ها از حدود ۳۱۲ هکتار در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۴۸ هکتار در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از دو برابری در این شاخص است، افزود: نکته قابل توجه، کاهش میانگین مساحت اراضی واگذارشده به هر قرارداد است؛ به‌طوری‌که این میانگین از ۴۲۶۳ مترمربع در شش‌ماهه نخست سال گذشته به ۲۸۰۰ مترمربع در شش‌ماهه نخست سال جاری رسیده و حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است.

به گفته لاهوتی روند واگذاری‌ها می‌تواند نشان‌دهنده افزایش سهم سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع خرد و کوچک باشد؛ موضوعی که از ورود سرمایه‌های خرد به بخش صنعت و بخش مولد اقتصاد حکایت دارد و می‌تواند به توسعه فعالیت‌های صنعتی، به‌ویژه فعالیت‌های اشتغال‌زا، کمک کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه استان‌های اصفهان، خوزستان و قم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیشترین مساحت واگذاری اراضی را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: این موضوع نشان‌دهنده بالاتر بودن تقاضای سرمایه‌گذاری صنعتی در این استان‌ها در مقایسه با سایر استان‌هاست به طوری که در شش‌ماهه نخست سال جاری، صنایع فلزی بیشترین سهم را در واگذاری‌ها داشته‌اند و پس از آن، صنایع شیمیایی و صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی قرار گرفته‌اند.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با معرفی اراضی حاصل از فسخ و خلع ید قرارداد‌های راکد به سرمایه‌گذاران جدید، زمینه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های تازه را فراهم کنیم، ادامه داد: این موضوع با جدیت در حال پیگیری است؛ آزادسازی اراضی راکد و معرفی آنها به متقاضیان جدید، در کنار مدیریت هدفمند واگذاری‌ها، می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تسهیل استقرار طرح‌های جدید صنعتی کمک کند.