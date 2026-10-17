به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ شبنم پری‌چهره با تشریح دستاورد‌های یک طرح پژوهشی دوساله که با مشارکت مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در استان البرز اجرایی شده است، اظهار داشت: این بررسی تخصصی با هدف سنجش میزان تأثیر زنبور عسل و زنبور بامبل بر ارقام تونو و شکوفه بادام انجام شد تا ابعاد کمی و کیفی محصول نهایی به دقت پایش شود.

او با اشاره به اینکه در این طراحی آزمایشی اثر هر دو گونه زنبور به‌صورت تفکیک‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: یافته‌ها حاکی از آن است که تولید نهایی میوه در شرایط گرده‌افشانی مؤثر، در مقایسه با تیمار‌های کنترل و فاقد گرده‌افشانی مؤثر، افزایشی فراتر از ۱۰۰ درصد را به ثبت رسانده است.

این پژوهشگر با تأکید بر اینکه آزمایش مذکور روی ۷۲ اصله درخت در قالب چهار تیمار و سه تکرار صورت گرفته است، تصریح کرد: علاوه بر حجم محصول، شاخص‌هایی نظیر کاهش مغز‌های پوک، بهبود ابعاد فیزیکی مانند طول و عرض، وزن دانه، درصد چربی و میزان ویتامین E نیز در این مطالعه زیر ذره‌بین قرار گرفت.

پری‌چهره در خصوص الزامات کاربردی این روش در باغ ها یادآور شد: به‌طور میانگین استفاده از ۵ تا ۶ کندوی زنبور عسل و ۲ کلونی زنبور بامبل در هر هکتار پیشنهاد می‌شود، هرچند این رقم بسته به تراکم درختان در باغات مختلف متغیر است و گزارش نهایی طرح نیز برای بهره‌برداری علمی آماده شده است.