مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز گفت: بیش از ۳۰ هزار لیتر نفتگاز قاچاق در ناحیه مرکزی اهواز با همکاری و نظارت مستقیم این شرکت و نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار کرد: در عملیاتی مشترک بین نیروی انتظامی و مسولین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز، ۳۱ هزار و ۳۹۲ لیتر نفتگاز قاچاق در محدوده شهر اهواز کشف و توقیف شد.

وی افزود: در این عملیات که با شناسایی دقیق و نظارت مسئولین ارشد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز انجام شد، محموله قاچاق شناسایی و بلافاصله جهت تخلیه و طی مراحل قانونی به تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز منتقل شد.

ایدون ادامه داد: کشف این مقدار قابل توجه از نفتگاز قاچاق، نتیجه هم‌افزایی و تعامل سازنده میان این شرکت و سازمان‌های نظارتی و انتظامی است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز بیان داشت: ما با سخت‌گیرانه‌ترین تدابیر و افزایش سطح نظارت‌ها در تمامی نقاط حساس منطقه، بر هرگونه اقدام برای قاچاق فرآورده‌های نفتی نظارت داریم و با هر کسی که در این مسیر اقدام به تخلف کند، برخورد قانونی قاطع خواهیم داشت.

به گفته ایدون؛ از ابتدای امسال تاکنون مجموعا ۴۱۶ هزار و ۷۴۴ لیتر نفتگاز قاچاق در تاسیسات انبار نفت نظامیه اهواز تخلیه شده است.