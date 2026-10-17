به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد گفت: در هفته گذشته بر اثر خروج ۲ حلقه چاه آب در مجتمع آبرسانی محسن‌آباد، تعداد ۱۳ روستا در این شهرستان مرزی به مشکل قطعی موقت آب شرب برخورد کردند که با اقدامات فنی از سوی امور آب و فاضلاب برطرف شد.

مجتبی قادری افزود: این مناطق شامل روستاهای کُشکَک، محمدآباد قدس، محسن‌آباد، سرداب، ارزنچه علیا، ارزنچه سفلی، شمس‌آباد، فیض‌آباد، قومی، حاجی‌آباد، دوغارون، فرمان‌آباد و اسدآباد دربند و همچنین مجموعه مرز دوغارون هستند که تحت پوشش مجتمع آبرسانی محسن‌آباد قرار داشتند.

وی بیان کرد: چاه اول به علت ریزش جداره داخلی مسدود شد و موتور پمپاژ چاه دوم نیز تحت تأثیر تحمل فشار، از کار افتاد که بدین ترتیب ۱۳ روستا در تایباد قطع یا دچار افت فشار آب شدند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد بیان کرد: در حال حاضر با تعمیر موتور چاه با اعتبار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، جریان آب شرب مناطق مذکور به صورت نسبی بازگشته است و مرمت چاه اول نیز در دستور کار قرار دارد.

قادری اضافه کرد: در طول مدت قطعی و افت فشار با هماهنگی ستاد مدیریت بحران تایباد و شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، آبرسانی سیار به مردم این مناطق، انجام شد.

وی تصریح کرد: این تعداد روستا که در بخش مرکزی شهرستان تایباد قرار دارند، در مجموع دارای بیش از ۱۲ هزار نفر جمعیت هستند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تایباد خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، صرفه‌جویی و مدیریت در مصرف آب بایستی در اولویت مردم قرار گیرد تا امکان تأمین آب شرب برای همه مشترکان فراهم شود.

شهرستان تایباد با ۱۴۸ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ بخش مرکزی و میان‌ولایت و ۳۸ روستاست.