معاون برنامه‌ریزی اداره کل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از تسریع در بررسی و پاسخ‌گویی به درخواست‌های تولیدکنندگان از طریق سامانه خدمت خبر داد و بر پیگیری مستقیم مسائل فعالان صنعت و تسهیل فرآیندهای اداری و نظارتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بهروز اکبری معاون برنامه‌ریزی اداره کل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با اشاره به برنامه‌های این اداره کل برای تقویت تعامل با صنعت اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های کلان اداره کل و سلسله برنامه‌های تخصصی با مسئولان فنی، مدیران عامل، صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی محصولات آرایشی، بهداشتی و سلولزی، برنامه شفاف و بی‌واسطه با رگولاتور با هدف بررسی مستقیم مسائل و مشکلات فعالان این حوزه برگزار شد.

وی افزود: در این برنامه، تولیدکنندگان، مدیران عامل و مسئولان فنی، پرسش‌ها و مشکلات خود را در زمینه ثبت محصولات، فرآیندهای نظارتی، مجوزها و الزامات و ضوابط موجود مطرح کردند. موارد ارائه‌شده پس از بررسی و پاسخ‌گویی کارشناسی، برای پیگیری در سطح ستادی یا ارجاع به معاونت‌های غذا و داروی ناظر بر واحدهای تولیدی ثبت شد.

اکبری با تأکید بر ظرفیت سامانه خدمت برای تسهیل ارتباط میان صنعت و سازمان غذا و دارو گفت: تولیدکنندگان، مدیران عامل و مسئولان فنی می‌توانند با انتخاب صحیح حوزه مرتبط، درخواست‌های خود را از طریق سامانه خدمت به نشانی Khedmat.fda.gov.ir ثبت و بدون مراجعه حضوری پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: درخواست‌های ثبت‌شده در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با نظارت معاونت برنامه‌ریزی اداره کل بررسی می‌شوند و تلاش بر این است که پاسخ‌گویی به آن‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. استفاده از این بستر الکترونیکی، امکان پیگیری منظم درخواست‌ها و تسهیل ارتباط فعالان صنعت با مجموعه نظارتی را فراهم می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از تولید اظهار کرد: طی یکی دو سال گذشته، برنامه‌های متعددی با میزبانی معاونت‌های غذا و داروی ناظر بر واحدهای تولیدی در شهرهای قطب تولید فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و سلولزی برگزار شده است.

اکبری ادامه داد: در این برنامه‌ها، مدیران ارشد اداره کل با حضور در جمع تولیدکنندگان و گفت‌وگوی مستقیم با آنان، مسائل و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی را بررسی کرده‌اند. در موارد متعددی نیز با ارائه راهنمایی‌های تخصصی و تبیین ضوابط و دستورالعمل‌ها، مسیرهای ساده‌تر برای انجام فرآیندها در چارچوب مقررات ارائه شده است.

توسعه خدمات الکترونیکی و تقویت ارتباط مستقیم با فعالان صنعت، از رویکردهای اداره کل امور فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به خدمات سازمان و پیگیری مؤثرتر مسائل این حوزه به شمار می‌رود.