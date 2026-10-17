به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، برنامه موسیقایی ترنم شبانه شبکه اترک با همراهی مخاطبانی از گروه‌های سنی مختلف و از سراسر کشور در آستانه پانزدهمین سال فعالیت خود قرار دارد.

این برنامه در طول سال‌های فعالیت با پخش موسیقی و ایجاد فضایی برای بیان احساسات و خاطرات مخاطبان، به یکی از همراهان شبانه خانواده‌ها تبدیل شده و تلاش کرده است در لحظه‌های شادی و غم، همراه مخاطبان خود باشد.

ترنم شبانه با تکیه بر استقبال و حمایت مخاطبان، همچنان در مسیر ایجاد لحظاتی سرشار از موسیقی و حال خوب برای مردم گام برمی‌دارد

این برنامه به تهیه کنندگی امیر برهانی ، اجرای یاسر ولی زاده و ارتباطات تلفنی فرزین حاجی زاده روز‌های فرد ساعت ۲۲ هم از رادیو و هم سیما به روی انتن شبکه اترک می‌رود.