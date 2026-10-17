مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط وقت فردا، جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط وقت فردا جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و به ویژه جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان خواهد شد.

وی افزود: تا روز سه شنبه با توجه به انباشت رطوبت و عبور موج ضعیف بارشی، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان و وزش باد متوسط در برخی نقاط به ویژه مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و جنوب شرقی مورد انتظار است.

سبزه زاری تصریح کرد: تا روز دوشنبه نوسانات یک تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۱.۵ و ایذه با دمای ۱۶.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۳ و کمینه دمای ۲۲.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.