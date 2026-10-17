دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دانشگاه‌ها برای ایفای نقش مؤثر در زندگی مردم، بیش از تولید مقاله، به پیوند دانش با نیاز‌های واقعی جامعه نیاز دارند؛ تحولی که اصلاح نظام ارزیابی و بازنگری در شیوه تخصیص بودجه‌های پژوهشی را ضروری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدجلال موسوی‌ خطیر ، با تأکید بر ضرورت پیوند بودجه دانشگاه‌ها با میزان اثرگذاری آنها در حل مسائل جامعه، اصلاح نظام تخصیص منابع را یکی از راهکار‌های تحقق دانشگاه نسل چهارم دانست .

تفاوت دانشگاه نسل چهارم با نسل‌های گذشته

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی ، فاصله میان تولید علم و حل مسائل جامعه را همچنان یکی از چالش‌های آموزش عالی کشور دانست و افزود : فاصله‌ای که پرکردن آن به اصلاح نظام ارزیابی دانشگاه‌ها، بازنگری در شیوه تخصیص بودجه‌های پژوهشی و پیوند مأموریت دانشگاه‌ها با نیاز‌های واقعی جامعه وابسته است.

موسوی‌ خطیر گفت : اگر قرار باشد میزان آمادگی دانشگاه‌های ایران برای حرکت به سمت نسل چهارم ارزیابی شود، بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه می‌تواند تصویر روشنی از چالش‌های موجود را ارائه دهد.

وی افزود : تبدیل دانشگاه به نهادی مسئله‌محور، بیش از هر چیز به تأمین مالی پایدار و هدفمند پژوهش نیاز دارد. حل چالش‌های پیچیده‌ای مانند بحران آب، ناترازی انرژی، مشکلات نظام سلامت، آلودگی محیط‌زیست و نیاز‌های فناورانه صنعت، مستلزم پژوهش‌های بلندمدت، تجهیزات مناسب و همکاری میان رشته‌های مختلف است؛ مسیری که بدون تخصیص منابع کافی و متناسب با اولویت‌های کشور به نتیجه نمی‌رسد.