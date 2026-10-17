به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ تصادف پراید و نیسان در کیلومتر ۹ محور فولادمحله به کیاسر ۵ مصدوم، واژگونی موتورسیکلت در کیلومتر ۱۵ محور ایوانکی به شریف‌آباد ۲مصدوم، تصادف کامیون با عابر در کیلومتر ۲ محور ایوانکی به گرمسار یک مصدوم، واژگونی سانتافه در کیلومتر ۷۷ محور سرخه به آرادان ۵ مصدوم، تصادف رخ به رخ پژو ۴۰۵ و پراید در آرادان فرعی روستای رامه بالا ۲ مصدوم، واژگونی سمند در کیلومتر ۳۰ محور دامغان به شاهرود ۴ مصدوم بر جای گذاشت.