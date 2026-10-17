­رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: بخش قابل توجهی از واردات ماهی از مسیر جبل‌علی انجام می‌شد، اما تغییر شرایط منطقه‌ای و محدودیت‌های ایجاد شده در این مسیر، واردکنندگان را به سمت مسیر‌های جایگزین سوق داده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران؛ آقای مسعود بختیاری با اشاره به اینکه در بخشی از سال که امکان صید داخلی محدود می‌شود، واردات ماهی نقش مهمی در تأمین نیاز کارخانه‌های کنسروسازی دارد، افزود: تغییرات مداوم در هزینه‌های تولید، برنامه‌ریزی واحد‌های تولیدی را دشوار می‌کند.

به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع کنسرو ایران، افزایش هزینه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید باید در فرآیند تعیین قیمت محصولات نهایی مورد توجه قرار گیرد و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به حفظ تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کند.

بختیاری تأمین پایدار مواد اولیه، به‌ویژه ماهی و گوجه‌فرنگی را از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی صنعت کنسرو برشمرد و افزود: کاهش سطح زیرکشت و افزایش جذابیت صادرات، عرضه گوجه مورد استفاده در صنایع تبدیلی را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: محصولاتی مانند کنسرو لوبیا و انواع سس نیز در این صنعت مطرح هستند و استمرار فعالیت این بخش، به ثبات در زنجیره تأمین مواد اولیه و هماهنگی میان بخش‌های مختلف نیاز دارد.