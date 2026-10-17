بیش از هزار و ۶۰۰ هکتار از مزارع شهرستان کازرون به کشت چغندرقند پاییزه اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: کشاورزان این شهرستان تاکنون بیش از ۱۰۰ هکتار چغندرقند در مزارع کشت کرده‌اند و پیش بینی می‌شود تا اواخر آبان ، بیش از هزار و ۶۵۰ هکتار از زمین های این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یابد.

فرهمند آقایی با بیان اینکه عمده کشت این محصول در بخش مرکزی این شهرستان است افزود: چغندرقند پاییزه به صورت قراردادی کشت می‌شود و خرید آن تضمینی است.

وی بیان کرد: افزایش قیمت خرید محصول تولید شده، تشکیل جلسات توجیهی و کلاس‌های آموزشی و ترویجی، توزیع به موقع نهاده‌های کشاورزی از سوی کارخانه‌های طرف قرارداد، استفاده از آبیاری تحت فشار و تعهد کارخانه‌های قند در پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان از دلایل استقبال کشاورزان از کشت این محصول است.

آقایی گفت: آنتک، آکازیا، آلانیا، آمالدی، لوانته، کوئینا از ارقام این محصول است و میانگین تولید در شهرستان حدود ۷۵ تن در هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی کازرون افزود: مصرف بهینه آب، بالا بودن میانگین عملکرد، تحمل به شوری و اصلاح خاک به صورت تناوب با سایر محصولات از مزایای کشت چغندرقند در این شهرستان است.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.