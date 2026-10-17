

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای لرستان؛تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته ی نهم لیگ برتر فوتبال کشور، فردا یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در ورزشگاه تختی، میزبان استقلال خوزستان خواهد بود.

در این دیدار ،وحید زمانی قضاوت بازی فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال خوزستان را بر عهده خواهد داشت؛محسن سلطانی، سجاد ایرانپور و رسول اولیایی هم به‌عنوان داوران کمک حضور دارند.



همچنین رسول فروغی به عنوان ناظر داوری حضور دارد و مهناز ذکایی و رضا مرادی در اتاق کمک‌داور ویدئویی (VAR) قضاوت این بازی را زیر نظر خواهند داشت.