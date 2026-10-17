به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در کارگروه زیربنایی استان بر ضرورت تقویت نظارت بر ساخت‌وسازها، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغات و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به ساخت و ساز‌های غیرمجاز در باغ‌ها و اراضی کشاورزی، خواستار افزایش نظارت دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه در روز‌های تعطیل شد و گفت: بخش قابل توجهی از تخلفات در فاصله زمانی بعدازظهر چهارشنبه تا صبح شنبه رخ می‌دهد و لازم است نظارت‌ها در این بازه زمانی تقویت شود تا از شکل‌گیری تخلفات و تحمیل هزینه‌های ناشی از تخریب بنا‌های غیرمجاز جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی فرمانداران با مدیران جهاد کشاورزی، بخشداران و سایر دستگاه‌های مسئول برای افزایش نظارت میدانی و پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تأکید کرد.

استاندار همچنین بر لزوم توجه به نیاز‌های توسعه‌ای شهر‌های کوچک و کمترتوسعه‌یافته، از جمله عشق‌آباد و شهر‌های مرزی استان، تأکید کرد و خواستار بررسی راهکار‌های حمایتی و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم در برنامه‌ریزی‌های استانی برای تسریع در اجرای طرح‌های مورد نیاز این مناطق شد.

بررسی مسائل مربوط به توسعه واحد‌های تولیدی و فعالیت‌های کشاورزی از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود که در این زمینه، موضوع اشباع ظرفیت برخی فعالیت‌ها، از جمله مرغداری‌ها، و ضرورت توجه به ظرفیت بازار مصرف و توزیع محصولات مورد بحث قرار گرفت.

همچنین مسائل مرتبط با احداث بنا‌های مورد نیاز در باغات و اراضی کشاورزی، ضوابط صدور مجوز، تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز و جلوگیری از تبدیل این بنا‌ها به ویلا‌های غیرمجاز بررسی شد.