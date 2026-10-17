تلویزیون اینترنتی میدان با هدف انعکاس مشکلات مردم، زمینه سازی پاسخ‌گویی مسئولان و پیگیری مسائل تا دستیابی به نتیجه، در هرمزگان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ نماینده ولی فقیه در هرمزگان در نشست ائمه جمعه سراسر استان گفت: یکی از اهداف راه‌اندازی این تلویزیون، فراهم کردن بستری برای ارتباط گسترده‌تر ائمه جمعه با مردم و مسئولان است.

آیت‌الله محمد عبادی‌زاده با اشاره به اهمیت ایجاد و تقویت شبکه مطالبه‌گران افزود: در این ساختار، مسائل اولویت‌دار شهرستان‌ها با محوریت ائمه جمعه شناسایی و پس از بررسی و مستندسازی، با ظرفیت‌های رسانه‌ای، نظارتی، کارشناسی و اجرایی پیگیری می‌شود.

برای تقویت فرهنگ مطالبه‌گری صحیح و به دور از حواشی، دستگاه‌های قضایی و نظارتی نیز در این مسیر در کنار مطالبه‌گران است.

وی بر ضرورت گسترش تعامل دوسویه میان رسانه‌ها و نهاد امامت جمعه تأکید کرد.

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نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: مطالبه‌گران می‌توانند با شناسایی مسائل و بررسی‌های کارشناسی، زمینه طرح موضوعات مهم در خطبه‌های نماز جمعه را فراهم کنند و از سوی دیگر، مطالبات مطرح‌شده توسط ائمه جمعه نیز باید از شبکه مطالبه‌گران پیگیری و نتایج آن منعکس شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده گفت: در کنار مطالبه، ضعف‌ها و کاستی‌ها و عملکرد مثبت مدیران در رفع مشکلات مردم نیز باید منعکس شود.

وی افزود: در پایگاه اینترنتی مرکز ارتباطات و رسانه دفتر نماینده ولی‌فقیه، بخش صدای مردم برای ثبت مطالبات شهروندان و مطرح مشکلات مردم پیش‌بینی شده است.