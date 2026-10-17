به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفدهمین قسمت فصل سوم مجموعه مستند «دست‌آفریده‌ها» به هنر خوشنویسی سلیمان میری و شیوه خلاقانه او در ترکیب حروف، خطوط و نقش‌های هندسی در آثار سیاه‌مشق می‌پردازد.

در هنر خوشنویسی، حروف تنها برای نوشتن کلمات به کار نمی‌روند، گاهی ترکیب و تکرار آنها، شکل و ساختاری بصری می‌آفریند که فراتر از خوانایی واژه‌ها، جلوه‌ای هنری پیدا می‌کند. این ویژگی در آثار سیاه‌مشق سلیمان میری، خوشنویس، جایگاه ویژه‌ای دارد، آثاری که در آنها نظم خطوط، تکرار حروف و ترکیب‌بندی نقش‌ها، بخشی از بیان هنری او را شکل می‌دهد.

میری که در روستا متولد شده، علاقه به رنگ‌ها و نقش‌های طبیعت را نقطه آغاز مسیر هنری خود می‌داند، علاقه‌ای که به‌تدریج او را به دنیای حروف و خوشنویسی پیوند داد. او در آثارش با بهره‌گیری از ظرفیت بصری حروف و تکرار آنها، ترکیب‌هایی می‌آفریند که در کنار جنبه نوشتاری، بر فرم، حرکت و تناسب خطوط نیز تکیه دارند.

از نگاه این هنرمند، هر اثر حاصل پیوند تجربه، عشق و خیال است، تلاشی برای تبدیل دریافت‌های درونی به اثری دیداری که بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند.

مستند «مشق‌های هندسی» به تهیه‌کنندگی داوود سماواتی‌یار و نویسندگی و کارگردانی حامد کلجه‌ای، امشب حوالی ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.

مستند «تنهایی» مخاطبان را به روایتی صمیمی از زندگی سردار شهید سردار سرتیپ پاسدار «نورعلی شوشتری» می‌برد، فرمانده‌ای که نامش با ایثار و حضور در میدان دفاع از میهن گره خورده است.

این‌بار، روایت از زبان همسر او بیان می‌شود، زنی که در کنار این فرمانده دلاور سپاه اسلام، فراز و نشیب‌های زندگی مشترک را تجربه کرد و پس از شهادتش، خاطرات آن روز‌ها را در حافظه خود زنده نگه داشت.

مستند «تنهایی» با روایت طیبه دری، همسر سردار نورعلی شوشتری، امشب ساعت ۲۴ از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

طیبه دری در این مستند، از زندگی مشترک خود با شهید شوشتری می‌گوید، روایتی که در کنار بازنمایی شخصیت و مسیر زندگی این سردار شهید، نگاهی به دشواری‌ها، دلتنگی‌ها و مسئولیت‌های همسران مردانی دارد که زندگی خود را وقف دفاع از آرمان‌هایشان کردند.

این مجموعه مستند به تهیه‌کنندگی «محمدعلی فارسی» و کارگردانی «فاطمه‌سادات محمدپور» با تکیه بر روایت همسران شهدا، دریچه‌ای به سوی ناگفته‌های زندگی قهرمانان دفاع مقدس می‌گشاید، قهرمانانی که حماسه‌شان در میدان نبرد رقم خورد و بخش دیگری از آن، در خانه‌هایی ادامه یافت که چشم‌انتظاری و فراق، سرنوشتشان را دگرگون کرد.

سردار سرتیپ پاسدار نورعلی شوشتری متولد سال ۱۳۲۷ در روستای سر ولایت شهرستان نیشابور از فرماندهان پر افتخار و یادگاران نامدار دفاع مقدس محسوب می‌شود.

فرماندهی لشگر۵ قرارگاه نجف، قرارگاه حمزه و جانشینی فرمانده نیروی زمینی سپاه بخشی از مسئولیت‌های این فرمانده بزرگ و شهید والا مقام است. وی از اول فروردین ۱۳۸۸ فرماندهی قرارگاه قدس زاهدان را عهده دار شد.

سردار شهید شوشتری ۲۶ مهر ۱۳۸۸ در منطقه پیشین سیستان و بلوچستان در یک عملیات تروریستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.