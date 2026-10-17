دو قبضه اسلحه غیر مجاز، لاشه دو قطعه کبک وحشی و سایر ادوات شکار از متخلفین در شهرستان فلارد کشف و ضبط شد.

کشف سلاح و لاشه پرندگان وحشی و ادوات شکار از متخلفان در شهرستان فلارد

کشف سلاح و لاشه پرندگان وحشی و ادوات شکار از متخلفان در شهرستان فلارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلارد گفت: با دریافت گزارش همیاران محیط‌زیست مبنی بر فعالیت متخلفان شکار و صید در شهرستان فلارد، موضوع در دستور کار یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان فلارد قرار گرفت.

محمد امین عالی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان فلارد پس از رویت متخلفین طی هماهنگی‌های لازم با دادستان شهرستان و با همکاری نیروی انتظامی، با متوقف کردن متخلفان، آنها را شناسایی و بازرسی کردند.

عالی افزود: در جریان این بازرسی، دو قبضه اسلحه دولول غیر مجاز، لاشهٔ دو قطعه کبک وحشی شکار شده، مهمّات و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: پرونده متخلفان برای گذراندن مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.