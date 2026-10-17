به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در زمینه نظارت میدانی بر عملکرد مجموعه‌های قضایی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، از دادسرا و دادگاه انقلاب تهران بازدید کرد و بر ضرورت تقویت بازدارندگی قضایی، صیانت از امنیت عمومی و پیشگیری از جرائم تأکید کرد.

برخورد قاطع با سوداگران مرگ و ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان

عتباتی در این بازدید، بر برخورد قاطع و مؤثر با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ تأکید کرد و خواستار اتخاذ تدابیری برای ضربه زدن به بنیان‌های مالی و اقتصادی قاچاقچیان شد تا علاوه بر برخورد قضایی با مرتکبان، زمینه تضعیف فعالیت‌های مجرمانه آنان نیز فراهم شود.

امنیت مردم و میهن اسلامی، خط قرمز دستگاه قضایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت صیانت از امنیت مردم و کشور، مقابله قاطع و بدون مماشات با عوامل جاسوسی مرتبط با دشمن را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت برخورد قانونی و مؤثر با این افراد تأکید کرد.

عتباتی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با جرائم خاص و کاهش زمینه‌های وقوع جرم، بر آسیب‌شناسی علمی و عالمانه پرونده‌های قضایی تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از نتایج بررسی‌های تخصصی برای شناسایی علل و زمینه‌های وقوع جرائم و تقویت اقدامات پیشگیرانه شد.

شتاب در رسیدگی به پرونده‌های مهم و تقویت هماهنگی قضات

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مهم و اتخاذ تصمیمات قضایی دقیق و به‌موقع را مورد تأکید قرار داد و برگزاری نشست‌های مشترک و مشورتی میان قضات دادسرا و دادگاه انقلاب تهران را در راستای تبادل تجربیات، افزایش هماهنگی و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها ضروری دانست.

بازدید میدانی با هدف ارتقای قاطعیت و بازدارندگی قضایی

عتباتی در این بازدید میدانی، بر ضرورت تقویت قاطعیت قضایی، افزایش اثربخشی اقدامات بازدارنده و صیانت از امنیت عمومی تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری و هماهنگی میان قضات برای رسیدگی مؤثر به پرونده‌های مهم، مقابله با قاچاقچیان و برخورد با عوامل جاسوسی شد.

این بازدید در زمینه نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌ها، شناسایی مسائل و نیاز‌های مجموعه قضایی و تقویت عملکرد دادسرا و دادگاه انقلاب تهران در حوزه امنیت عمومی و مقابله با جرائم انجام شد.