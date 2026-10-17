مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و سی‌امین شب از اجتماعات مردمی، بار دیگر با تکیه بر وحدت و ایمانی خلل‌ناپذیر، آمادگی کامل خود را برای ایستادگی و جان‌فدایی در راه حفظ استقلال و امنیت ایران اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این تجمعات شبانه که در خیابان‌های شهرستان‌های مختلف استان تهران به راه افتاد، نمادی از تداوم اراده ملی و همبستگی مردم در برابر هرگونه تهدید است. شرکت‌کنندگان در این قرار شبانه با تأکید بر ایمان راسخ به پیروزی، بر لزوم حفظ انسجام ملی تأکید کردند. شعارهای حاضران در این شب، پیامی صریح از آمادگی همه‌جانبه ملت برای دفاع از خاک وطن و صیانت از دستاوردهای ملی بود.