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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح آخرین وضعیت طرحهای بزرگراهی از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی تا کنون، از اجرای طرحهای متعدد در محورهای اصلی استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اصغر کشوریان اظهار کرد: طرحهای بزرگراهی استان در محورهای بوشهر- شیف - گناوه، دیلم - هندیجان، کمربندی دیلم، فیروزآباد - جم، اهرم - برازجان، دیر - کنگان، دیر - بوشهر و کنارتخته - دالکی در حال اجراست که هر یک از آنها در تکمیل شبکه ارتباطی و ارتقای ایمنی جادههای استان نقش دارند.
وی افزود: ساخت مسیر دوم قطعات دوم و سوم محور بوشهر ـ شیف ـ گناوه به طول ۲۷ کیلومتر، با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد در حال اجراست، طرح ساخت مسیر دوم محور دیلم ـ هندیجان به طول ۱۱ کیلومتر، ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی بزرگراه چهارخطه کمربندی دیلم به طول ۱۲ کیلومتر نیز به پیشرفت ۲۰.۵ درصدی رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: ساخت مسیر دوم بزرگراه فیروزآباد ـ جم در قطعه سوم ـ بخش ب، به طول هشت کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد در دست اجراست. در محور اهرم ـ برازجان نیز طرح ساخت بزرگراه به طول ۵۴ کیلومتر، پیشرفت فیزیکی کلی ۵۶ درصد دارد و ۱۰ کیلومتر از این مسیر برای اجرای روسازی آماده شده است.
کشوریان با اشاره به طرحهای جنوب استان بیان کرد: عملیات اجرایی بزرگراه دیر ـ کنگان، موسوم به بلوار وفاق، به طول ۹ کیلومتر، ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین ساخت بزرگراه چهارخطه دیر ـ بوشهر به طول ۲۵ کیلومتر با پیشرفت ۷۲.۵ درصد در حال انجام است.
وی اضافه کرد: در محور کنارتخته ـ دالکی نیز مسیر دوم قطعه الف به طول ۷.۵ کیلومتر، ۸۸.۲ درصد و قطعه ب به طول ۶.۵ کیلومتر، ۶۴.۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. افزون بر این، مسیر دوم کمربندی گناوه به طول ۳.۴ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عنوان کرد: با تکمیل و بهرهبرداری از ۹ قطعه بزرگراهی در دست ساخت در دولت وفاق ملی، به طول مجموع ۱۱۹.۴ کیلومتر، طول کل شبکه بزرگراهی استان تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۸۷۳ کیلومتر خواهد رسید.