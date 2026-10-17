به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اصغر کشوریان اظهار کرد: طرح‌های بزرگراهی استان در محور‌های بوشهر- شیف - گناوه، دیلم - هندیجان، کمربندی دیلم، فیروزآباد - جم، اهرم - برازجان، دیر - کنگان، دیر - بوشهر و کنارتخته - دالکی در حال اجراست که هر یک از آنها در تکمیل شبکه ارتباطی و ارتقای ایمنی جاده‌های استان نقش دارند.

وی افزود: ساخت مسیر دوم قطعات دوم و سوم محور بوشهر ـ شیف ـ گناوه به طول ۲۷ کیلومتر، با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد در حال اجراست، طرح ساخت مسیر دوم محور دیلم ـ هندیجان به طول ۱۱ کیلومتر، ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی بزرگراه چهارخطه کمربندی دیلم به طول ۱۲ کیلومتر نیز به پیشرفت ۲۰.۵ درصدی رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: ساخت مسیر دوم بزرگراه فیروزآباد ـ جم در قطعه سوم ـ بخش ب، به طول هشت کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد در دست اجراست. در محور اهرم ـ برازجان نیز طرح ساخت بزرگراه به طول ۵۴ کیلومتر، پیشرفت فیزیکی کلی ۵۶ درصد دارد و ۱۰ کیلومتر از این مسیر برای اجرای روسازی آماده شده است.

کشوریان با اشاره به طرح‌های جنوب استان بیان کرد: عملیات اجرایی بزرگراه دیر ـ کنگان، موسوم به بلوار وفاق، به طول ۹ کیلومتر، ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین ساخت بزرگراه چهارخطه دیر ـ بوشهر به طول ۲۵ کیلومتر با پیشرفت ۷۲.۵ درصد در حال انجام است.

وی اضافه کرد: در محور کنارتخته ـ دالکی نیز مسیر دوم قطعه الف به طول ۷.۵ کیلومتر، ۸۸.۲ درصد و قطعه ب به طول ۶.۵ کیلومتر، ۶۴.۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. افزون بر این، مسیر دوم کمربندی گناوه به طول ۳.۴ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر عنوان کرد: با تکمیل و بهره‌برداری از ۹ قطعه بزرگراهی در دست ساخت در دولت وفاق ملی، به طول مجموع ۱۱۹.۴ کیلومتر، طول کل شبکه بزرگراهی استان تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۸۷۳ کیلومتر خواهد رسید.