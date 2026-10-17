شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با کاهش ۱.۹ درصدی و افت ۱۰۶ هزار ۴۹۳ واحدی به ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱.۵۱ درصدی و ۳۳ هزار و ۶۱۳ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار واحد ایستاد.

بر اساس آمار معاملات، امروز ۷ هزارو ۹۷۳ میلیارد تومان پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و بیشترین ورود پول حقیقی به گروه کانی‌های غیرفلزی اختصاص داشت.

همچنین ارزش معاملات بورس در پایان دادوستد‌های امروز به ۳۰ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان رسید.

امروز در مجموع ۱۹ درصد بازار معادل حدود ۱۶۳ نماد در محدوده‌ی مثبت معامله شدند.