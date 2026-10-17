فرزند رشید استان مرکزی، سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران بود که امنیت ایران اسلامی را معماری کرد.

با تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعف؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سپهبد شهید محمد پاکپور که بعد از شهادت سردار سلامی به فرمان رهبر مجاهد شهید امت علم فرماندهی کل سپاه پاسداران را به دست گرفت با تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعفِ جنگ ۱۲ روزه توان رزمی، پدافندی و آفندی یگان‌های رزم سپاه پاسداران را تقویت کرد و در جنگ رمضان با طراحی ایجاد شده توسط این فرمانده شهید متجاوزان با پاسخ کوبنده یگان‌های متعدد رزمی مجبور به شکست سنگین در همه جبهه‌ها شدند.

فرماندهی لشگر‌های رزمی در دوران دفاع مقدس، مسئولیت عملیات سپاه پاسداران، معاونت هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه، فرماندهی در جنگ ۳۳ روزه، فرماندهی نیروی زمینی سپاه و فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئولیت‌های سپهبد شهید محمد پاکپور بود که پس از عمری مجاهدت نهم اسفندماه سال گذشته در کنار رهبر شهید انقلاب در تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.

پیکر مطهر سپهبد شهید محمد پاکپور به وصیت این فرمانده رشید سپاه اسلام در گلزار شهدای روستای دهسد شهرستان خنداب زادگاه این شهید دلاور و در کنار مزار برادر شهیدش به خاک سپرده شده است.