به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود یوسفی با تشریح آخرین وضعیت تسویه‌حساب با کشاورزان پایتخت اظهار داشت: بر اساس ارزیابی و گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، تاکنون بالغ بر ۹۳ درصد از مجموع مطالبات گندم‌کاران استان تهران واریز شده است و با تأمین اعتبارات لازم، باقی‌مانده وجوه نیز ظرف چند روز آینده به‌طور کامل به‌حساب آنان واریز می‌شود.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان تهران با اشاره به ورود سامانه‌های جوی ناپایدار متأثر از پدیده ال‌نینو و افزایش خطر طغیان آب‌های سطحی گفت: دستور آماده‌باش جامع برای حفاظت از ذخایر راهبردی به تمامی تأسیسات، سیلو‌ها و مجتمع‌های ذخیره‌سازی استان تهران صادر و ابلاغ شده است.

وی بر پایش مداوم مراکز حساس نگهداری غلات تأکید کرد و افزود: مدیران تمامی مجموعه‌ها ملزم به پیاده‌سازی شیوه‌نامه‌های تاب‌آوری شده‌اند و زنجیره فنی، بازرگانی، حراست و پشتیبانی به‌صورت شبانه‌روزی مأمور مراقبت و ایمن‌سازی تأسیسات هستند.

یوسفی در پایان خاطرنشان کرد: با تمهیدات پیشگیرانه اتخاذشده، ذخایر استراتژیک استان در برابر پیامد‌های جوی و بارندگی‌های پیش‌رو مصون خواهد ماند و جریان تحویل و نگهداری غلات بدون کمترین وقفه ادامه می‌یابد.