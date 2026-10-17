بخش گفتمان مهدوی چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان کشور با حضور ۱۵۰ دانش‌آموز و مربی از سراسر ایران در مجتمع یاوران مهدی (عج) در جوار مسجد مقدس جمکران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش، با اعلام این خبر گفت: این رقابت‌ها با هدف ترویج معارف مهدوی و تقویت توانمندی دانش‌آموزان در پاسخگویی به شبهات این حوزه برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در این بخش از مسابقات در قالب ۳۲ گروه پسران و ۳۲ گروه دختران و به‌صورت مجزا به رقابت می‌پردازند و هر گروه با ارائه استدلال و پاسخگویی به شبهات مهدوی، از دیدگاه‌های خود دفاع می‌کند. عملکرد گروه‌ها نیز از سوی هیئت داوران ارزیابی می‌شود.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به روند انتخاب برگزیدگان اظهار کرد: در پایان این رقابت‌ها، پنج تیم برتر در هر بخش دختران و پسران انتخاب و با اهدای جوایز تجلیل می‌شوند.

باقری با اشاره به گستردگی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزان در کشور گفت: این رویداد فرهنگی و قرآنی از ظرفیت گسترده مدارس کشور برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که در مرحله نخست این دوره از مسابقات، طی سال تحصیلی گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار مدرسه میزبان رقابت دانش‌آموزان بودند.