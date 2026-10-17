سرپرست اداره آبفا بندرامام خمینی گفت: با بهره‌برداری از پمپ ۳۷ کیلوواتی در تلمبه‌خانه PS۴ این شهر، ظرفیت پمپاژ و انتقال فاضلاب این تأسیسات افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمد رحیمی از نصب و راه‌اندازی یک دستگاه پمپ ۱۲ اینچ با توان ۳۷ کیلووات در تلمبه‌خانه PS۴ خبر داد و اظهار داشت: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت انتقال فاضلاب و بهبود عملکرد تأسیسات انجام شده است.

وی افزود: تقویت تجهیزات پمپاژ و ارتقای آمادگی عملیاتی تلمبه‌خانه‌ها از اقدامات فنی آبفا برای مدیریت جریان فاضلاب ورودی و افزایش کارایی شبکه، به‌ویژه در دوره بارندگی‌هاست.

رحیمی با اشاره به ضرورت تفکیک وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان بیان کرد: مدیریت و هدایت آب‌های سطحی و مقابله با آب‌گرفتگی معابر بر عهده شهرداری است در مقابل، آبفا در چارچوب مأموریت‌های خود مسئولیت بهره‌برداری و نگهداری شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و ارتقای عملکرد تلمبه‌خانه‌ها را دنبال می‌کند.

سرپرست آبفا شهر بندرامام خمینی تأکید کرد: بهسازی زیرساخت‌های فاضلاب، ارتقای تجهیزات و افزایش توان عملیاتی تأسیسات با هدف بهبود عملکرد شبکه و استمرار خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه دارد.