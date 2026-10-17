رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی از افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، ضرورت تقویت نقدینگی بنگاه‌ها، اصلاح مالیات بر ارزش‌افزوده و بازنگری در تعرفه‌های گمرکی خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران؛ آقای فرامرز اختراعی، چالش نقدینگی را یکی از مهمترین مسئله تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی داروی عنوان کرد و افزود: تا کنون اقدام تاثیرگذاری از سوی شبکه بانکی کشور برای کاهش چالش تامین نقدینگی تولیدکنندگان این صنعت، نشده است.

به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، صنعت دارو برای تداوم تولید، علاوه بر دسترسی پایدار به مواد اولیه و بسته‌بندی به سیاست‌های ارزی و تجاری قابل پیش‌بینی نیاز دارد.

وی با اشاره به اینکه تولیدکننده داخلی باید مالیات بر ارزش‌افزوده را از مشتری دریافت و به دولت پرداخت کند، اما برای کالای مشابه وارداتی این مالیات معاف شده است، افزود: این وضعیت از نگاه تولیدکنندگان، شرایط رقابت را به زیان تولید داخل تغییر می‌دهد و مزیت بیشتری برای کالای خارجی ایجاد می‌کند؛ در همین زمینه نامه‌ای به سران قوا ارسال شده است، چراکه این وضعیت بر اساس مصوبه سران قوا شکل گرفته و انتظار می‌رود اصلاح شود.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی در ادامه درباره کیفیت دارو که نمی‌توان با معیار‌های متفاوت صحبت کرد، چراکه تولید دارو در سراسر جهان بر اساس استاندارد‌ها و مونوگراف‌های فارماکوپه‌های معتبر انجام می‌شود، ادامه داد: دارو اگر با الزامات تعیین‌شده در فارماکوپه منطبق نباشد، اساساً امکان عرضه در بازار را ندارد.

به گفته اختراعی، در ایران نیز سازمان غذا و دارو بر اساس همین استاندارد‌ها و با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی و تجهیزات پیشرفته، کیفیت مواد اولیه و محصولات دارویی را کنترل می‌کند.