مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: در هجدهمین دوره جشنواره قرآنی بچه‌های مسجد، یک‌هزار و ۸۳۷ تیم از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور شرکت کردند که ۱۰۵ تیم از استان تهران بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حسین ملکی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، اظهار کرد: هجدهمین دوره جشنواره قرآنی بچه‌های مسجد از جمله برنامه‌های قرآنی است که در سال‌های گذشته در سطح کشور برگزار شده و در دوره جدید، با رویکردی متفاوت و با حضور گروه‌های قرآنی مساجد دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مساجد از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی و قرآنی جامعه هستند، افزود: مسجد از صدر اسلام تاکنون کانون تحولات فرهنگی، روحی، روانی، اجتماعی و قرآنی بوده و همچنان ظرفیت اثرگذاری گسترده‌ای در جامعه اسلامی دارد. ازاین‌رو، باید از این ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و تقویت حضور مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، استفاده کرد.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به تفاوت هجدهمین دوره جشنواره قرآنی بچه‌های مسجد با دوره‌های گذشته گفت: در این دوره، رقابت‌ها با رویکرد گروهی برگزار شده است، به این صورت که کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با ارتباط‌گیری با مساجد همجوار، زمینه تشکیل گروه‌های قرآنی و برگزاری رقابت در سطح محلات را فراهم می‌کنند و گروه‌های برگزیده به مراحل بالاتر راه می‌یابند.

وی ادامه داد: این شیوه می‌تواند به تقویت پیوند میان مساجد یک محله کمک کند و زمینه‌ای برای گسترش فعالیت‌های جمعی قرآنی باشد، چراکه رقابت و همکاری میان گروه‌های مسجدی، از جمله مشوق‌هایی است که می‌تواند نوجوانان و جوانان را به قرآن‌خوانی و مشارکت در برنامه‌های قرآنی ترغیب کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با اشاره به دیگر برنامه‌های قرآنی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بیان کرد: طرح‌هایی همچون «تلاوت نور» و «مسجد، پایگاه قرآن» نیز با هدف ترویج فرهنگ قرآنی در مساجد اجرا شده‌اند و استمرار این فعالیت‌ها می‌تواند به تثبیت جایگاه قرآن در برنامه‌های روزمره مسجد کمک کند.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تبدیل مساجد به پایگاه‌های قرآن گفت: ایشان در بیانات خود در سال ۱۴۰۱ بر این موضوع تأکید کردند که هر مسجد باید یک پایگاه قرآنی باشد و مساجد نیز با یکدیگر ارتباط داشته باشند، به‌گونه‌ای که جلسات قرآنی مشترک برگزار کنند، به مساجد دیگر رفت‌وآمد داشته باشند و در قالب رقابت‌های قرآنی، زمینه تشویق نوجوانان و جوانان به انس با قرآن را فراهم آورند. این نگاه نشان می‌دهد که فعالیت قرآنی نباید به برگزاری برنامه‌هایی محدود در یک مسجد خلاصه شود، بلکه لازم است میان مساجد ارتباطی مستمر شکل بگیرد تا ظرفیت‌های قرآنی هر محله در خدمت تربیت نسل جدید قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در ادامه به تشریح آمار هجدهمین دوره جشنواره قرآنی بچه‌های مسجد پرداخت و گفت: در این دوره، یک‌هزار و ۸۳۷ تیم از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور شرکت کردند که ۱۰۵ تیم از استان تهران بودند. در مجموع، ۱۶ هزار و ۵۳۳ نفر در این رویداد قرآنی در سطح کشور حضور داشتند و شمار شرکت‌کنندگان استان تهران نیز به ۹۴۵ نفر رسید.

وی با بیان اینکه مرحله استانی جشنواره در تهران برگزار شده است، اظهار کرد: از میان تیم‌های شرکت‌کننده در این مرحله، ۲۳ تیم به‌عنوان تیم‌های منتخب معرفی شدند که ۱۱ تیم از میان آنها حائز رتبه‌های برتر شدند و برای حضور در مرحله کشوری معرفی خواهند شد.

وی زمان برگزاری مرحله کشوری این جشنواره را روز جمعه ۲۴ آبان‌ماه در همدان اعلام کرد.