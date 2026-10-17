معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: ارتقای سطح آگاهی مشمولان، برنامه‌های آموزش همگانی سازمان وظیفه عمومی فراجا در سراسر کشور با اعزام مربیان آموزشی به دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه پسرانه و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طور مستمر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ مریم یوسفی معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: با هدف تبیین خدمت مقدس سربازی و ارتقای سطح آگاهی مشمولان و خانواده‌های آنان از قوانین و مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی در سراسر کشور با اعزام مربیان آموزشی به دبیرستان‌های دوره دوم متوسطه پسرانه و یا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به طور مستمر در جهت ارتقای سطح آگاهی مشمولان حضور فعال و چشمگیری دارد.

وی افزود: مسئولین دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های پسرانه می‌توانند به منظور آشنایی دانش آموزان و دانشجویان از قوانین و مقررات سربازی، از ظرفیت تعامل با وظیفه عمومی استان‌ها جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا ادامه داد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق سامانه تلفن گویای سازمان به شماره ۰۹۶۴۸۰، پایگاه اطلاع رسانی سازمان (لینک) و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا، شاد) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.